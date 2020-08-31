Белорусские власти полностью контролируют ситуацию в республике. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В целом продолжается определенная акция. Но мы видим, что правоохранители и руководство держат ситуацию под контролем и не дают возможности для провокаций, которые могут быть при большом скоплении людей", — пояснил представитель Кремля.