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Песков: власти Белоруссии контролируют ситуацию в республике

Мир » Бывший СССР

Белорусские власти полностью контролируют ситуацию в республике. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В целом продолжается определенная акция. Но мы видим, что правоохранители и руководство держат ситуацию под контролем и не дают возможности для провокаций, которые могут быть при большом скоплении людей", — пояснил представитель Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко запланировали в ближайшее время провести встречу в Москве.

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