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МИД Польши вызвал белорусского посла из-за слов Лукашенко

Мир » Европа » Евросоюз

Посол Белоруссии вызван в Министерство иностранных дел Польши. Причиной стали обвинения Александра Лукашенко в адрес польских властей.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня в 15:00 в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь", — написал дипломат в микроблоге.

Напомним, президент Белоруссии много раз заявлял, что Варшава намерена отнять у республики часть территорий. В частности, речь идёт о Гродненской области.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша начала принимать белорусов, которые получили травмы на митингах в Белоруссии. Первые три пациента уже поступили в варшавский госпиталь.

По мнению директора международных программ Института национальной стратегии Юрия Солозобова, Польша формирует в Белоруссии прозападную оппозицию. Для этого власти страны выделили почти 11 миллионов евро. На эти деньги, согласно плану Моравецкого, поддержат репрессивных студентов, некоммерческие организации и организации свободной печати.

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