Польша начала принимать раненых участников митингов в Белоруссии

Трое граждан Белоруссии начали лечение в госпитале Варшавы. Польша приняла тех, кто пострадал на митингах в республике. Об этом рассказал премьер-министр Польши Михал Дворчик.

"Сегодня в Польшу прибыли первые три пострадавших человека, которые попадут в один из варшавских госпиталей", — сообщил глава польского кабмина.

Ранее "Правда.Ру" писала, что поляки открыто начали делить Белоруссию. В стране идут разговоры о том, что республика скоро "развалится". В этом случае часть белорусских территорий должна отойти Польше. В частности, речь идёт о Гродно.

При этом президент Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Польша не намерена вмешиваться в дела Белоруссии. Тем более применять силовые действия или нарушать государственные границы. Глава государства подчеркнул, что соблюдение международного права является основой мира во всём мире.