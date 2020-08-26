Жена президента США: Дональд не успокоится, пока не остановит пандемию

На недавнем съезде республиканцев первая леди Америки заявила, что твёрдо уверена, что её муж справится с пандемией. По её словам, он не успокоится, пока не найдёт эффективное и доступное для каждого лекарство. А также выразила соболезнования уже пострадавшим от пандемии.