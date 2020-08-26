На недавнем съезде республиканцев первая леди Америки заявила, что твёрдо уверена, что её муж справится с пандемией. По её словам, он не успокоится, пока не найдёт эффективное и доступное для каждого лекарство. А также выразила соболезнования уже пострадавшим от пандемии.
"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и мои молитвы с теми, кто страдает или болен. Я знаю, что многие люди обеспокоены, некоторые чувствуют себя беспомощными. Я хочу, чтобы вы знали — администрация моего мужа не прекратит бороться, пока у нас не будет эффективного лечения или вакцины, которая будет доступна всем", — сказала госпожа Трамп.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.