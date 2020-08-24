Немецкие медики установили, что Навального отравили

Оппозиционного политика Алексея Навального всё-таки отравили. С таким заявлением выступили немецкие медики из клиники "Шарите".

"Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования", — утверждают специалисты.

Напомним, Навального госпитализировали 20 августа в Омске прямо из самолёта, который летел из Томска в Москву. Политика срочно доставили в берлинскую клинику.