Оппозиционного политика Алексея Навального всё-таки отравили. С таким заявлением выступили немецкие медики из клиники "Шарите".
"Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования", — утверждают специалисты.
Напомним, Навального госпитализировали 20 августа в Омске прямо из самолёта, который летел из Томска в Москву. Политика срочно доставили в берлинскую клинику.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.