Лукашенко заявил о готовности к диалогу с Киевом

Белорусские власти заинтересованы в расширении сотрудничества с Украиной. Такое заявление в День независимости Украины сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поздравительную телеграмму.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", — говорится в тексте поздравления.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, президент Белоруссии пожелал Зеленскому успехов в государственной деятельности, а украинскому народу — мира и стабильности.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Зеленский посоветовал белорусскому коллеге пойти на уступки и провести повторные президентские выборы. По его мнению, сделать это нужно через месяц и допустить до участия всех желающих. Кроме того, для гарантии прозрачности процедуры необходимо пригласить большое количество международных наблюдателей.

В МИД Белоруссии непрошенные советы встретили жёстко, отметив, что республика не нуждается в "заезженных советах". Во внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что нужны не советы, а поддержка и понимание.