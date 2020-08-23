Украинский лидер Владимир Зеленский решил дать совет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Он считает, что президент Белоруссии должен согласиться на проведение повторных выборов в стране.

"Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте". И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен", — заявил Зеленский.