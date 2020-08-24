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Посольство России в Австрии: возмущены решением австрийских властей

Мир » Европа » Евросоюз

Высылка российского дипломата из Австрии возмутила посольство России. По оценке дипломатов, решение австрийских властей безосновательно.

Ожидается, что Москва даст "зеркальный" ответ.

"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", — сообщает пресс-служба дипмиссии.

По решению властей, которые заподозрили российского дипломата в шпионаже, он должен покинуть страну до 1 сентября. Австрия впервые объявила дипломата из России персоной нон-грата.

По словам бывшего разведчика Михаила Любимова, то, что сейчас происходит в международной дипломатии, является беспределом. Он отметил, что дипломатов высылают без объективных причин и доказательств, достаточно любого фейка.

Напомним, что на прошлой неделе российского дипломата выслали власти Норвегии. Сотрудника торгового отдела дипмиссии также подозревают в шпионаже.

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