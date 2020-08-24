Высылка российского дипломата из Австрии возмутила посольство России. По оценке дипломатов, решение австрийских властей безосновательно.
Ожидается, что Москва даст "зеркальный" ответ.
"Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать", — сообщает пресс-служба дипмиссии.
По решению властей, которые заподозрили российского дипломата в шпионаже, он должен покинуть страну до 1 сентября. Австрия впервые объявила дипломата из России персоной нон-грата.
По словам бывшего разведчика Михаила Любимова, то, что сейчас происходит в международной дипломатии, является беспределом. Он отметил, что дипломатов высылают без объективных причин и доказательств, достаточно любого фейка.
Напомним, что на прошлой неделе российского дипломата выслали власти Норвегии. Сотрудника торгового отдела дипмиссии также подозревают в шпионаже.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.