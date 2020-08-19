Российского дипломата выслали из Норвегии

Дипломат России выслан из Норвегии. Его объявили персоной нон-грата. Такое решение принято на фоне шпионского скандала.

В Норвегии задержан местный житель, который попался на передаче данных российским спецслужбам. 50-летнего мужчину задержали в ресторане, где он встречался со связным.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", норвежец в содеянном сознался и дал признательные показания. По его словам, за передачу информации спецслужбы России платили ему. О каких суммах идет речь, не уточняется. Однако судья Окружного суда Осло отметила, что "суммы значительные". Подозреваемого арестовали на четыре недели.

По данным NRK, которое ссылается на МИД Норвегии, кого именно из российских дипломатов отправили на родину, неизвестно. Этот человек работал в торговом отделе и попался на действиях, "несовместимых с дипломатическим статусом".