Власти Австрии объявили российского дипломата персоной нон-грата. Ему нужно покинуть страну до 1 сентября.

В качестве причины указано подозрение в шпионаже. Ситуацию оценил ветеран разведки, кандидат исторических наук, писатель Михаил Любимов.

"Это такая ритуальная и достаточно проверенная, на мой взгляд, глупая практика, которая появилась уже давно — лет 50 назад. Раньше во времена холодной войны, в которых я трудился, там была другая практика: там сначала находили криминал и за это человека высылали. То есть он встречается с агентом, который получает секретную информацию, или выехал, сфотографировал совершенно запрещенные секретные объекты.

Постепенно все это превратили в такую политическую игру. И дальше англичане, которые выслали 105 человек в 1971 году. С этого начались такие высылки без объективности. А сейчас уже непонятно, есть ли агенты или что, высылают и все. Какой-то фейк появился — высылают. Какой-то беспредел", — считает эксперт.