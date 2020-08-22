Многие зарубежные страны предлагают оппозиционному политику Алексею Навальному политическое убежище после ухудшения состояния здоровья.
Об этом сообщил руководитель фонда Cinema for Peace Як Бизель, который организовал транспортировку политика в Германию.
"Навальному поступает огромное количество предложений предоставить статус беженца от разных стран. Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается. Навальный все еще в коме. Вся операция по транспортировке проводилась не на деньги налогоплательщиков или фондов, а на частные средства", — рассказал Бизель.
Напомним, 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Он до сих пор находится в коме.
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