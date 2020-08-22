Навальному предлагают политическое убежище за рубежом

Многие зарубежные страны предлагают оппозиционному политику Алексею Навальному политическое убежище после ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщил руководитель фонда Cinema for Peace Як Бизель, который организовал транспортировку политика в Германию.

"Навальному поступает огромное количество предложений предоставить статус беженца от разных стран. Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается. Навальный все еще в коме. Вся операция по транспортировке проводилась не на деньги налогоплательщиков или фондов, а на частные средства", — рассказал Бизель.

Напомним, 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Он до сих пор находится в коме.