Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с Макроном

Российский лидер Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с Ангелой Меркель.

Теперь президент России обсудил ситуацию в Белоруссии с французским лидером Эммануэлем Макроном. В беседе с ним Путин подчеркнул тот же тезис, что и в разговоре с Меркель. Он заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа лидеров состоялась по инициативе французских властей.