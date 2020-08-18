В Белоруссии скончался 19-летний участник массовых акций протестов. Его сбила машина, когда он шёл по проезжей части.
Инцидент произошёл поздно вечером на Партизанском проспекте Минска. Об этом сообщили в МВД республики.
"От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни", — сообщили в ведомстве.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.