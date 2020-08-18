В Белоруссии погиб третий протестующий

В Белоруссии скончался 19-летний участник массовых акций протестов. Его сбила машина, когда он шёл по проезжей части.

Инцидент произошёл поздно вечером на Партизанском проспекте Минска. Об этом сообщили в МВД республики.