Оппозиция Белоруссии оценила награды силовикам

Белорусскую оппозицию возмутило награждение силовиков. По их мнению, это новый шаг к полицейскому государству.

Такое заявление сделала представитель объединенного штаба оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.

"Мы слышали, что наградили около 300 силовиков. Я лично расцениваю это как оскорбление всего белорусского народа. Эти недели насилия и агрессии, смерти людей. Награждают людей, которые к этому причастны. Я считаю, что это очень большой шаг к полицейскому государству. Мы не намерены этого терпеть", — заявила представительница оппозиции.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении сотрудников МВД медалями "За безупречную службу". В списке награждённых свыше трёх сотен человек. Не исключено, что награды выданы за разгон митингов, которые начались в стране после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Польша готова профинансировать деятельность белорусской оппозиции. Как отметили в минобороны страны, помочь будет только финансовая и она должна помочь в том, чтобы "Лукашенко отдал власть в Белоруссии".