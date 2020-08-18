Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников МВД республики медалями "За безупречную службу".

Документ был подписан ещё 13 августа и насчитывает 25 страниц, однако опубликовали его только недавно.

Силовики награждаются за "образцовое исполнение служебных обязанностей". Вероятно, речь идёт о разгоне акций протеста, которые проходили по всей территории страны после президентских выборов 9 августа.