Варшава будет оказывать помощь представителям белорусской оппозиции, но только финансовую.

Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

"Мы не можем допустить ситуации, когда в Белоруссии дойдёт до кровопролития. Это должны быть изменения, которые будут мирными, которые будут вести к тому, чтобы президент Александр Лукашенко просто ушёл, отдал власть президента Белоруссии", — утверждают в ведомстве.