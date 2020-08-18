В ЕС растёт тревога по поводу роста числа COVID-инфицированных

19 европейских стран перешагнули ключевой порог новых коронавирусных инфекций за первую половину августа. Особенно тревожными являются данные по Испании.
Согласно информации Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними, в этих странах совокупные 14-дневные показатели инфицирования превышают 20 на 100 тысяч жителей, что многие эксперты в области здравоохранения считают ранним уровнем тревоги.
Испания сообщила сегодня о 1833 новых инфекциях за последние 24 часа, доведя свой семидневный итог до 32 329.
В общей сложности за последние две недели в Испании было выявлено 59 162 случая заболевания, эксперты общественного здравоохранения предупреждают, что страна переживает критический момент в своей борьбе с вирусом.
На прошлой неделе девять научных организаций опубликовали совместное письмо, предупреждающее, что недавний всплеск заболеваемости может привести к "коллапсу" системы здравоохранения страны.
"Если ситуация будет продолжаться и новые меры не будут приняты, то есть большая вероятность, что мы снова столкнемся с ситуацией, которую прошли совсем недавно", — отмечается в аналитической записке.
Чиновники здравоохранения преуменьшают эти опасения, указывая на тот факт, что большинство выявляемых случаев заболевания приходится на людей в возрасте до 65 лет. В результате, по их словам, число погибших на прошлой неделе оставалось относительно низким: 54 человека.
За сутки там выявлен 561 случай заболевания. Министр здравоохранения отметил, что основной источник — массовые мероприятия.
Три тысячи новых случаев заражения. Масочный режим введён во всех крупных городах. В Марселе — как сообщала ранее "Правда.Ру" — за его соблюдением будет следить ОМОН.
Французское агентство общественного здравоохранения охарактеризовало ситуацию как "тревожную", добавив, что "все показатели продолжают прогрессировать, а передача вируса ускоряется".
Страна, которая одной из первых в марте ввела масочный режим, возвращается к нему с 1 сентября из-за возобновления распространения инфекций.
"Мы считаем это профилактической мерой, учитывая, что нам, вероятно, предстоит сложная осень, особенно после 1 сентября, когда будет высокий уровень социального взаимодействия", — заявил в понедельник министр здравоохранения Адам Войтех.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.