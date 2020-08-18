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Следить за соблюдением масочного режима в Марселе будет ОМОН

Мир

Правительство Франции направило в южный город Марсель 130 сотрудников ОМОНа, чтобы помочь местным властям обеспечить соблюдение правил ношения лицевых масок. Причина - рост новых случаев заболевания коронавирусом на фоне возросшего сопротивления ограничениям.

Об этом сообщил французским СМИ официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

По словам Атталя, правительство уверено: ответственное поведение граждан может сделать гораздо больше для борьбы с эпидемией, чем национальные полицейские силы:

“Мы не можем поставить полицейского позади каждого француза, - сказал Атталь. - Это вопрос правильной гражданской позиции и ответственности: мы должны бояться штрафов меньше, чем мы боимся вируса.”

Однако некоторые французы настолько устали от ограничений, связанных с COVID, что готовы активно - вплоть до выхода на уличные демонстрации - им  сопротивляться.

Как сообщали французские СМИ, попытки поощрять соблюдение правил ношения масок в последние месяцы несколько раз "были встречены насилием".

Например,

  • водитель автобуса в июле был жестоко избит в Байонне за то, что не разрешил пассажирам войти в салон без масок. Мужчина позже скончался от полученных ран; на прошлой неделе на медсестру напали в Сен-Сен-Дени, к северу от Парижа, после того как она попросила двух подростков надеть маски в общественном транспорте.

Между тем во Франции отмечается сильный прирост заболеваемости коронавирусом - в субботу выявили 3300 человек, в воскресенье - чуть более 3 тысяч.

 

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