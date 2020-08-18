Следить за соблюдением масочного режима в Марселе будет ОМОН

Правительство Франции направило в южный город Марсель 130 сотрудников ОМОНа, чтобы помочь местным властям обеспечить соблюдение правил ношения лицевых масок. Причина - рост новых случаев заболевания коронавирусом на фоне возросшего сопротивления ограничениям.
Об этом сообщил французским СМИ официальный представитель правительства Габриэль Атталь.
En #direct du Vieux-Port avec @GabrielAttal auprès des @MarinsPompiers qui testent les passants gratuitement & sans rdv
Marseille est à un tournant dans la lutte face à l'épidémie
➡️ Port du masque obligatoire dans plusieurs ardts— Alexandra Louis (@ALouisDeputee13) August 17, 2020
➡️ Le @gouvernementFR a détaché une cie de CRS pic.twitter.com/V0hBAxuOMQ
По словам Атталя, правительство уверено: ответственное поведение граждан может сделать гораздо больше для борьбы с эпидемией, чем национальные полицейские силы:
“Мы не можем поставить полицейского позади каждого француза, - сказал Атталь. - Это вопрос правильной гражданской позиции и ответственности: мы должны бояться штрафов меньше, чем мы боимся вируса.”
Однако некоторые французы настолько устали от ограничений, связанных с COVID, что готовы активно - вплоть до выхода на уличные демонстрации - им сопротивляться.
Как сообщали французские СМИ, попытки поощрять соблюдение правил ношения масок в последние месяцы несколько раз "были встречены насилием".
Например,
Между тем во Франции отмечается сильный прирост заболеваемости коронавирусом - в субботу выявили 3300 человек, в воскресенье - чуть более 3 тысяч.
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