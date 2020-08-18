Байден обещает положить конец "вечным войнам"

Предвыборная платформа Демократической партии 2020 года включает в себя призыв положить конец "вечным войнам" США - что звучит великолепно, за исключением того, что ее кандидат в президенты - Джо Байден - начал многие из этих войн.

"Демократы знают, что пришло время положить конец почти двум десятилетиям непрекращающегося конфликта", - говорится в предвыборной агитке демократов.

О чем речь?

Речь здесь идет в первую очередь о войне США в Афганистане - самом длительном конфликте в американской истории - и ряде военных конфликтов, развязанных в рамках "войны с террором".

Они опустошили большие территории Ближнего Востока, а сами США потратили более $6 трлн. Прекратить все это сейчас - жизненно необходимо для самих Штатов, которые находятся в состоянии постоянной рецессии.

Однако, ответственность за многие из этих сателлитных конфликтов лежит на администрации демократа Барака Обамы, которая щедро бомбила Сирию, Ливию, Пакистан, Йемен и Сомали в дополнение к Афганистану и Ираку.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден был вице-президентом Обамы, поддерживая эти войны и защищая решения своего босса.

Теперь Демократическая партия хочет, чтобы американцы поверили, что только он может положить им конец.

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