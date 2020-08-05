Страсти по Байдену: никому не нравится и отторжения не вызывает

Почему демократическая партия США выставляет против Трампа "неинтересного" Джо Байдена? В эфире программы "Точка зрения" рассуждает профессор политологии Университета штата Теннеси, эксперт Российского совета по международным делам, доктор экономических наук в Университете штата Теннесси Андрей Коробков.

— Дональд Трамп сначала предложил отменить выборы из-за коронавируса, потому что голосование по почте легко подделать — и тут же сказал, что не предлагал такого. Что происходит с его инициативой и вообще с подготовкой к выборам?

— Как всегда все, что говорит Трамп, перевирается так называемой элитной прессой. Он реально не говорил ни об отмене, ни о переносе выборов, но указал на целый ряд проблем. В США нет единого федерального документа по фиксации людей, аналогичного российской регистрации. Поэтому в разных штатах приходят с разными документами. И возникает опасность, что когда в стране 50 млн эмигрантов, из них порядка 11 млн — нелегалы, то можно делать карусели с участием тех, кто вообще не вправе голосовать.

Далее, предложено введения массового голосования по почте, но вопрос, сколько оно будет длиться. Дебаты, которые никто не отменял, которые демократы хотели бы отменить из-за физического и ментального состояния Байдена, будут проходить в сентябре-октябре. Если голосовать по почте с лагом в течение месяца, то многие проголосуют еще до дебатов, а Трампу важно, чтобы люди увидели, за кого потенциально будут голосовать. И когда он в шутку сказал о возможной отмене, то элитная пресса уцепилась и начала раздувать, хотя имелось в виду не это. Президент не вправе отменять или переносить выборы, они состоятся в срок.

Демократы понимают, что Байден не может вести свободные разговоры. Он может зачитывать тексты, отвечать на приготовленные "своими" журналистами вопросы, но не может вступать в обсуждения.

— В Америке много уделяют внимания именно дебатам, красноречивости кандидата, тому, насколько он хорошо держится и говорит не по бумажке. Но выбирают же не оратора, а координатора страны. Может, это все же неверный подход?

— Это неверный подход, но это американская реальность. И с началом дебатов они стали играть все большую и большую роль, внешние данные имеют все большую роль. Обама пришел в Белый дом с нулевым опытом руководства, но очень хорошо говорил. А так это буквально человек с улицы.

Единственный за последние десятилетия, кто пришел с опытом реальной политической работы был Джордж Буш-старший, совершенно без харизмы и умения продать себя электорату. И он отслужил один срок, пользовался уважением, но проиграл возникшему из ниоткуда Клинтону.

У Байдена харизма отсутствует начисто. Он два раза с треском проигрывал праймериз. Но сейчас на него ставят демократические бонзы. И если бы оппонентом был не Трамп, то его бы не было и близко. Фигура абсолютно бесцветная. Но в условиях тотальной мобилизации американской элиты против Трампа они поставили на Байдена как на единственного, кто кажется хоть немного приемлемым.

И зачем такой нужен?

— Странно: такой ненавистный кандидат, а выставляют, как вы говорите, бесцветного и серого человека, неспособного двух слов связать при людях. Нет каких-то ярких людей?

— Демократы стали в определенной степени жертвовать своей еще одной чертой. Они ведь не представляют партию с некой идеологией — это конгломерат групп интересов, балансируются интересы феминисток, ЛГБТ, афроамериканцев и одновременно неких элитных группировок (финансовый капитал, шоу-бизнес, высокие технологии) — всех, кто против политики Трампа.

Но в итоге им стало тяжело договориться по поводу кандидата, так как должны же быть сбалансированы интересы этих групп. Оказалось, что Байден — компромиссная фигура, которая никому особенно не нравится, но и не вызывает такого отторжения, как другие. Сошлись на нем, хотя открыто признают: это не лучший вариант.

— Почему вообще никак не рассматривали Хиллари Клинтон? Она вроде и проиграла какую-то совсем маленькую часть… Ведь ненависть к Трампу за четыре года увеличилась.

— Хиллари — очень слабый кандидат, номинированный исключительно благодаря тому, что Клинтоны почти 30 лет контролировали аппарат демократической партии. И они буквально выдавили других кандидатов, как какими-то теневыми договоренностями, так и угрозами. Порядка трети электората исповедовала реально левые взгляды, и отодвигание в сторону Берни Сандерса как кандидата перемен глубоко возмутило и оскорбило левый электорат.

Клинтон победила в борьбе на праймериз 2016 года методами Сталина — как тот выиграл вначале у Троцкого, потом у Каменева и Зиновьева, потом у Бухарина, Рыкова и Томского. Она использовала партаппарат, партийные деньги, внутреннюю информацию, в общем, закулисные махинации и добилась своего. Но вот, выиграла праймериз, она проиграла выборы. Порядка 10% электората Сандерса не пришли голосовать вообще, порядка еще 12% голосовали за Трампа.

А сейчас машина против Трампа развернулась против Сандерса. Его задавили центристы, но результат для них стал катастрофическим. Молодежь, радикалы сказали: мы больше не позволим над собой издеваться!

И то, что мы видим последние два месяца, представляет собой не конфликт левых и правых. Это конфликт этого левого молодежного крыла с престарелым, коррумпированным, где-то маразматическим руководством демократической партии. Вот эти демонстрации, да и погромы, массовые митинги — это давление левых радикалов на партаппарат.

Байден объявил, что кандидатом в вице-президенты будет женщина, а потом наступила долгая пауза. Все понимают, что в таком состоянии он или быстро уйдет в отставку, или же станет чисто номинальной фигурой. Вот, Уилсон получил тяжелый инсульт, и реально за кулисами властной фигурой оказалась его жена. Но сейчас все думают, что править будет эта вице-президентша, и за ее место идет кровавая битва.

Любые попытки номинировать белую сразу встречают открытое сопротивление всех черных группировок. Они требуют, чтобы была именно черная женщина. У всех кандидатов свои скелеты в шкафу, потому так долог торг.

Решение продолжает откладываться, потому что возникает возможность привести к власти человека, который никогда бы не смог быть избранным электоратом в целом, потому что никто из этих женщин или не участвовал в праймериз, или типа Камалы Харрис, ряда других, Элизабет Уоррен, участвовали, но показатели у них были очень слабые. Поэтому мы наблюдаем такой торг.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев