Джо Байден поддержал протесты в Белоруссии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал протесты в Белоруссии.

"Я поддерживают тех, кто призывает к освобождению всех политических заключенных. Я призываю Лукашенко уважать права участников протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", — отметил политик.

По мнению Байдена, белорусы устали от "систематических репрессий", которые продолжались в республике последние 26 лет.