Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал протесты в Белоруссии.
"Я поддерживают тех, кто призывает к освобождению всех политических заключенных. Я призываю Лукашенко уважать права участников протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", — отметил политик.
По мнению Байдена, белорусы устали от "систематических репрессий", которые продолжались в республике последние 26 лет.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.