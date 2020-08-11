Согласно выводам недавнего расследования, проведенного Национальным центром контрразведки и безопасности США, у страны нет шансов в ноябре самостоятельно избрать президента, если за кресло будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден.
В пресс-релизе, офиса директора Национальной разведки, подписанном директором Национального центра контрразведки Уильямом Эваниной, утверждается, что
"Мы считаем, что Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не выиграл переизбрание.Китай расширяет свои усилия по влиянию в преддверии ноября 2020 года, чтобы сформировать политическую среду в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, которых он рассматривает как протидействующих интересам Китая, а также отклонить и противодействовать критике Китая."
"Мы оцениваем, что Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским истеблишментом.Некоторые связанные с Кремлем актеры также стремятся повысить кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении."
"Мы оцениваем, что Иран стремится подорвать демократические институты США, президента Трампа, и разделить страну в преддверии выборов 2020 года. Усилия Ирана в этом направлении, вероятно, будут сосредоточены на онлайновом влиянии, таком как распространение дезинформации в социальных сетях и рециркуляция антиамериканского контента. Мотивация Тегерана к проведению такой деятельности отчасти обусловлена восприятием того, что переизбрание президента Трампа приведет к продолжению давления США на Иран в попытке спровоцировать смену режима."
Сотрудники Белорусского металлургического завода в городе Жлобине объявили забастовку в связи с несогласием с результатами президентских выборов в республике.