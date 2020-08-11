Американцам не оставлено шансов самим выбрать президента

Согласно выводам недавнего расследования, проведенного Национальным центром контрразведки и безопасности США, у страны нет шансов в ноябре самостоятельно избрать президента, если за кресло будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден.

В пресс-релизе, офиса директора Национальной разведки, подписанном директором Национального центра контрразведки Уильямом Эваниной, утверждается, что

Россия "делает все", для того, чтобы победил Дональд Трамп, в то время как Китай и Иран "делают то же самое" с Джо Байденом.

Что написано в докладе (цитаты)

Китай

"Мы считаем, что Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не выиграл переизбрание.Китай расширяет свои усилия по влиянию в преддверии ноября 2020 года, чтобы сформировать политическую среду в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, которых он рассматривает как протидействующих интересам Китая, а также отклонить и противодействовать критике Китая."

Россия

"Мы оцениваем, что Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским истеблишментом.Некоторые связанные с Кремлем актеры также стремятся повысить кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении."

Иран