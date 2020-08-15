Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о наличии у него дома в Москве, которую распространяют в социальных сетях.

"И вы видите — иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его", — утверждает белорусский лидер.

"Вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение