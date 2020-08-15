Футболист ЦСКА отказался играть за сборную Белоруссии

Футболист ЦСКА Илья Шкурин заявил, что не будет выступать в команде национальной сборной Белоруссии, пока в стране "действует режим Лукашенко".

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко", — написал спортсмен.

В сентябре сборная Белоруссии планирует сыграть с Албанией и Казахстаном.