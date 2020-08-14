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ФБР присоединится к расследованию взрыва в Бейруте

Мир

ФБР присоединится к ливанским и международным следователям, работающим на месте взрывов в Бейруте, разрушивших большую часть города, в результате которых погибли по меньшей мере 172 человека.

Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства со ссылкой на заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейли.

В сообщении особо подчеркивается, что

"спецагенты будут направлены в Ливан по приглашению властей".

Отмечается также, что сам Хейли уже направился в Бейрут, чтобы

"подчеркнуть настоятельную необходимость проведения страной фундаментальных реформ".

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