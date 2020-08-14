Что забыл Макрон, диктуя ультиматум Ливану

Правительство Ливана ушло в отставку в полном составе после взрыва 6 августа в порту Бейрута. 7 августа Бейрут посетил Эммануэль Макрон, пообещав помощь, но выдвинул ряд требований. В случае невыполнения, пообещал подать резолюцию в Совбез ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане.

Что надо сильным мира сего от Ливана после взрыва в Бейруте? Рассуждает доцент РГГУ, кандидат исторических наук, журналист, востоковед и арабист Сергей Медведко.

— Будем разговаривать о Ливане и о взрыве в порту Бейрута, потрясшем все человечество. А также о реакции французского президента Эмманюэля Макрона, выдвинувшего прямо-таки ультиматум. Разоружить чуть ли не всю "Хезболу", Бейрут объявить демилитаризированной зоной, отправить в отставку парламент и правительство, провести досрочные выборы с последующим выбором президента. И дальше пошли в Бейруте массовые протесты, правительство действительно ушло в отставку… Что вообще надо сильным мира сего от Ливана?

— О Ливане так вкратце не скажешь, потому что это одна из интереснейших стран Ближнего Востока с необычайно богатой историей. С финикийской территории пришел первый древний алфавит. Это родина христианства, здесь же разворачивались первые страницы ислама. Тогда, конечно, Ливана не было, был Левант, Большая Сирия, включающий все Восточное Средиземноморье. Слово Левант появилось еще со времен крестовых походов.

Ближе к нашему дню: наш многочисленный туризм эту страну для себя не открыл. Она богата географическими, историческими, культурными памятниками, как никакая другая. И очень печально видеть происходящее сейчас. Тем более, что я помню эту страну еще в 60-х годах. Помню процветающий Ливан, который называли Швейцарией Ближнего Востока, помню и когда он был похож на Сталинград времен войны: постоянно стреляли, взрывали, бомбили.

Основа Ливана была заложена ещё в начале ХХ века, когда территория отошла Франции. От французов досталась конституция страны, прописывающая парламентский режим, кто какой должен занимать пост. Вплоть до того, что президентом должен быть христианин-маронит, так как было христианское большинство, а премьером суннит, мусульманин. Спикер парламента — шиит, и так далее.

Со временем баланс нарушился. В Ливан прибыло множество палестинцев, спасаясь от израильского террора и "черного сентября" короля Хусейна. С этого и начался военный ливанский конфликт, который длился 15 лет. В него были включены все окружающие страны, арабские страны и множество всяких блоков и партий внутри самой страны.

Сейчас шиитов стало больше всего, а марониты на втором месте вместе с суннитами. Но большинство ливанцев живет вне страны, и статистику тут делать сложно.

"Арабская весна" вроде обошла Ливан стороной, однако были ливанские солдаты, погибшие в столкновениях с ИГИЛ* (запрещенная в России организация — прим. ред.). Страна приняла множество сирийцев — у каждого ливанца, по сути, есть родственники в Сирии. Ливан как птица Феникс — на протяжении тысяч лет сгорает и возрождается.

До взрыва там уже было очень неспокойно, острый экономический кризис. Кто-то подзуживал толпы людей все время выходить на улицы, требовать одно, другое, блокировать дороги. В таких тяжелых условиях это было абсолютно вредоносное "раскачивание лодки". А тут еще взрыв, послуживший финальным ударом по Бейруту. То, что сейчас есть, мне напоминает годы гражданской войны, когда кто только не бомбил страну, были воронки от взрывов размером с футбольное поле. И вот теперь новые виды оружия — изощренная техника манипуляций толпой, умами.

Кому диктуют ультиматум

— А что вы можете сказать о самом взрыве?

— Конечно, много лет эта селитра хранилась, более шести лет. Ливанцы требуют отставки правительства и добились этого, обвиняя его во взрыве. Но селитра была завезена еще при более раннем кабинете министров. А только что ушедшее правительство Хасана Диаба — человека не коррумпированного, не замазанного кровью — назначено только с зимы этого года. Эти авгиевы конюшни ливанские он не мог разгрести за день-два. Его правительство уходит, и на этом греют руки представители "старой гвардии" ливанских семейств.

Наверняка из их числа, или их сыновья, братья станут во главе или займут министерские посты, скажут, произошла революция. Но это контрреволюция! Страна опять отбрасывается назад.

Тон Макрона ультимативный — давным-давно уж Ливан не просто свободная республика, а самая демократическая, с самой свободной печатью на Ближнем Востоке. Я, будучи журналистом, всегда черпал самую достоверную информацию из ливанских СМИ. Каждый ливанец знает как минимум три языка — французский, английский. Это чрезвычайно образованное население и народ очень такой умный, культурный. Но, к сожалению, совсем такой подверженный очень многим влияниям извне, можно сказать. И то, что Макрон поставил такой ультиматум — у меня такое ощущение, что он забыл, наверно, или его история не учит при всей образованности, как в 58-м году французы и американцы высаживались после поражения в Суэцкой кампании против Египта, и морская пехота там была 17 тысяч человек, но тогда Советский Союз в Совет безопасности ООН поставил вопрос. Короче говоря, американцы и Запад ушли из Ливана.

В разгар гражданской войны французы тоже туда сунулись. Под видом, якобы, нейтрального усмирителя, но и их оружие также было повернуто против ливанцев, так же, как и у американцев, поэтому не удивительно было, что они в конце концов заплатили очень дорогую цену. Была взорвана штаб-квартира французской морской пехоты, они потеряли порядка ста человек разом.

Но, в отличие от американцев, это еще не большая цифра. У американцев там погибло 256 человек. После этого американцы спешно покинули Ливан, перебрались на авианосцы, те самые, с которых они обстреливали Ливанские горы. Для них Ливан оказался, можно сказать, страницей позора. Они оттуда ушли, они просто бежали.

Поэтому Макрон должен вспомнить. У него, возможно, еще имперские остатки им движут. Но как-то это не очень изящно получилось с точки зрения французской дипломатии.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

* организация заперщенная на территории РФ