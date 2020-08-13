В Соединённых Штатах отмечено снижение уровня безработицы

Минтруда США сообщило, что число американцев, обратившихся с 3 по 9 августа 2020 года с заявкой на выплату пособий по безработице, впервые с начала пандемии COVID-19 опустилось ниже 1 млн человек.

С каждой неделей количество заявок на получение пособия продолжает уменьшаться. Так, на последней неделе июля за помощью обратились 1,19 млн американцев. С 19 по 25 апреля заявку на выплату пособия подали 3,84 млн граждан США.

В конце марта показатели достигали 6,9 млн обращений. По прогнозам аналитиков, к июлю показатели должны были опуститься ниже миллиона, но ситуация ухудшилась.

В конце июля стала наблюдаться положительная динамика — количество безработных начало сокращаться.

За май и июнь в стране появилось более 7,5 млн рабочих мест, что стало рекордным показателем за всю историю Соединённых Штатов.