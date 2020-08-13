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Ультиматум Литвы, Латвии и Польши Беларуссии

Мир

Три соседа Беларуси открыто обвинили Лукашенко в организации "фальсифицированных результатов выборов" и выдвинули ультиматум:

  • либо он прекратит подавлять протесы и сформирует Национальный совет для работы с политическими и гражданскими оппонентами,
  • либо "столкнется с санкциями на европейском или национальном уровне".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, наряду с Польшей и Латвией, готова выступить посредником между Лукашенко и оппозицией при условии, что тот реализует предлагаемый ему план действий, включающий в себя:

  • прекращение насилия со стороны полиции,
  • освобождение всех задержанных протестующих,
  • диалог с гражданским обществом.

Выступая в эфире CNN, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встал на сторону белорусской оппозиции, назвав результаты воскресных выборов, на которых Лукашенко, как говорят, набрал 80 процентов голосов, "сомнительными"."

"Этот процесс не был демократическим, — сказал Линкявичюс, позже добавив, что "демократический мир несет моральное обязательство ударить Лукашенко политическими последствиями".

Три страны готовы всячески поддерживать белорусских оппозиционеров

"Группа литовских парламентариев выдвинула идею пригласить лидеров белорусской оппозиции сформировать "альтернативный центр власти в изгнании" в Вильнюсе, — сообщает местное издание Delfi. — Литва уже является домом для значительного числа белорусских эмигрантов, и разговоры в Прибалтике теперь перешли на предложение политического убежища большему числу людей".

Латвия готова принять всех белорусских "просителей убежища", а в Польше мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил помощь и "солидарность" любым оппозиционерам или активистам, которые там окажутся.

К слову, на пятницу намечена встреча министров иностранных дел стран Балтии, будет обсуждаться "общеевропейский ответ на избрание Лукашенко".

Ранее на этой неделе ЕС осудил "государственное насилие в отношении мирных протестующих" и призвал к "соблюдению прав человека, демократии и свободным и справедливым выборам" в Белоруссии.

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