В Европе нашли способ урегулировать ситуацию в Белоруссии

Белоруссия сможет выйти из кризиса. В этом стране помогут соседи — Литва, Латвия и Польша.

Об этом заявил президент Литвы.

"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", — рассказал Гитанас Науседа.

Главы государств готовы выступить посредниками в сложной ситуации, сложившейся в Белоруссии.

Напомним, в республике с 9 августа проходят митинги. Белорусы требуют пересмотреть итоги голосования на президентских выборах. В первый же день было задержано около трех тысяч участников акций протестов, во второй — почти две тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, на митинги выходят ранее судимые и безработные люди. Поэтому им срочно нужно найти работу, а власти обещали трудоустроить всех желающих.

Как сообщили в белорусском Минздраве, после минувшей ночи в больницы попали больше полусотни человек, пострадавших в ходе акций протеста. У большинства диагностированы различные ушибы, травмы рук и ног, грудной клетки, живота. Несколько человек врачи прооперировали.