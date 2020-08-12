Белоруссия сможет выйти из кризиса. В этом стране помогут соседи — Литва, Латвия и Польша.
Об этом заявил президент Литвы.
"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", — рассказал Гитанас Науседа.
Главы государств готовы выступить посредниками в сложной ситуации, сложившейся в Белоруссии.
Напомним, в республике с 9 августа проходят митинги. Белорусы требуют пересмотреть итоги голосования на президентских выборах. В первый же день было задержано около трех тысяч участников акций протестов, во второй — почти две тысячи человек.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, на митинги выходят ранее судимые и безработные люди. Поэтому им срочно нужно найти работу, а власти обещали трудоустроить всех желающих.
Как сообщили в белорусском Минздраве, после минувшей ночи в больницы попали больше полусотни человек, пострадавших в ходе акций протеста. У большинства диагностированы различные ушибы, травмы рук и ног, грудной клетки, живота. Несколько человек врачи прооперировали.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.