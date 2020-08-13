Советы "как разрулить ситуацию" Лукашенко дал Порошенко

Экс-президент Украины, как человек опытный в делах управления массовыми беспорядками в стране, дал ряд советов Александру Лукашенко. Свое видеообращение к нему Петр Алексеевич опубликовал в Фейсбуке.

По словам Порошенко, главное сейчас — сохранить "демократичную, процветающую и незалежную Белоруссию", потому что от нее (Белоруссии) во многом зависит "безопасность и процветание Украины".

Поэтому, добавил бывший украинский лидер, он не может спокойно наблюдать за тем, как соседнее государство "скатывается в водоворот хаоса".