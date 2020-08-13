Советы "как разрулить ситуацию" Лукашенко дал Порошенко

Экс-президент Украины, как человек опытный в делах управления массовыми беспорядками в стране, дал ряд советов Александру Лукашенко. Свое видеообращение к нему Петр Алексеевич опубликовал в Фейсбуке.
По словам Порошенко, главное сейчас — сохранить "демократичную, процветающую и незалежную Белоруссию", потому что от нее (Белоруссии) во многом зависит "безопасность и процветание Украины".
Поэтому, добавил бывший украинский лидер, он не может спокойно наблюдать за тем, как соседнее государство "скатывается в водоворот хаоса".
"Насилию и массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире. Уважающим себя властям нельзя применять насилие в отношении своих граждан", - говорит экс-президент, когда-то получивший власть в результате госпереворота и призывает Лукашенко начать переговоры с протестующими, освободить политзаключенных и - как жест доброй воли - назначить новые президентские выборы в стране.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.