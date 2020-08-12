Beltelecom: белорусский интернет не выдерживает лавины кибератак

Главный интернет-провайдер Белоруссии, компания Beltelecom, подтвердила распространившиеся ранее сообщения, что пользователи в стране испытывают проблемы с подключением к интернету.

В заявлении, опубликованном на сайте Белорусской национальной телекоммуникационной компани сообщается, что интернет-соединения прерваны в стране в результате "кибератак":

"Многочисленные кибератаки различной степени интенсивности на правительственные сайты и ресурсы Beltelecom были зарегистрированы системами компании за последние 24 часа. Это приводит к значительной перегрузке каналов, сбоям и поломкам телекоммуникационного оборудования и проблемам с доступом абонентов к некоторым интернет-ресурсам и услугам".

Кроме того, в пресс-службе Белтелекома уточнили, что отметили "значительный рост трафика [интернет]" с 8 августа, поступающего "из внешних IP-сетей, расположенных за границами Республики Беларусь":

"Белтелеком делает все возможное, чтобы выправить ситуацию ", — заверили в компании.

Читайте также:

Жители Белоруссии остаются без Интернета

Лукашенко: Интернет в стране отключают из-за рубежа