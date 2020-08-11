Жители Белоруссии остаются без Интернета

Граждане Белоруссии не могут полноценно пользоваться интернетом и мобильной связью. В стране третий день наблюдаются проблемы с коммуникациями.

Первые сообщения о перебоях в работе интернета появились еще в ходе президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа. Сейчас в Белоруссии по-прежнему с трудом загружаются сайты, поисковые системы, мессенджеры, социальные сети.

Как ранее заявлял президент страны Александр Лукашенко, власти Белоруссии не глушат сигнал сотовой связи. Это всё - часть сценария, разыгранного Западом.

Третий же день в стране продолжаются протестные митинги. Местные жители требуют, чтобы Лукашенко покинул пост президента. Вечером 10 августа в Минске вновь были массовые беспорядки. Сейчас коммунальщики устраняют их последствия: убирают перевёрнутые мусорные урны и бетонные вазоны для цветов, подметают улицы, восстанавливают вытоптанные газоны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что оппозиция призывает к общенациональной забастовке. Её предлагают начать 11 августа и закончить тогда, когда Лукашенко сложит президентские полномочия.