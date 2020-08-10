Массовые отключения Интернета в Белоруссии — это результат действий злоумышленников из-за рубежа. Власти страны не заинтересованы в отключениях.

Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Кому-то неймётся, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают Интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идёт эта блокировка. Поэтому, если Интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", — объяснил президент Белоруссии.