Западные страны придумали понятие "порядок, основанный на правилах". Правда, кто придумал эти правила, и откуда они взялись, никто не знает.
Такое мнение о соблюдении международного права странами Запада высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Он отметил, что чаще всего его нарушают США и Великобритания. Политик напомнил, как Великобритания арестовала 30 тонн золота Венесуэлы. Такие случаи бывали в истории и раньше: после второй мировой войны временно хранившиеся в Лондоне золотые запасы ряда стран таинственно исчезли.
Для США показательна история с архипелагом Чагос, что располагается в Индийском океане.
"У США там находится база Диего-Гарсия, с которой стратегические бомбардировщики бомбят Ближний Восток. В 2019 году Международный суд ООН постановил, что Лондону надлежит вернуть архипелаг Маврикию, причем даже сроки были указаны — ноябрь того же года. Британцы этим решением пренебрегли и заявили о его недействительности, а американцы их поддержали", — рассказал Венедиктов.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.