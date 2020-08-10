Международное право чаще всего нарушают США

Западные страны придумали понятие "порядок, основанный на правилах". Правда, кто придумал эти правила, и откуда они взялись, никто не знает.

Такое мнение о соблюдении международного права странами Запада высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Он отметил, что чаще всего его нарушают США и Великобритания. Политик напомнил, как Великобритания арестовала 30 тонн золота Венесуэлы. Такие случаи бывали в истории и раньше: после второй мировой войны временно хранившиеся в Лондоне золотые запасы ряда стран таинственно исчезли.

Для США показательна история с архипелагом Чагос, что располагается в Индийском океане.