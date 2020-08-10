Главу белорусской ЦИК эвакуировали ночью из Дома правительства

Глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объяснила, почему предварительные результаты голосования были оглашены с небольшой задержкой.

По её словам, в ночь с воскресения на понедельник она была эвакуирована из Дома правительства.