Глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объяснила, почему предварительные результаты голосования были оглашены с небольшой задержкой.
По её словам, в ночь с воскресения на понедельник она была эвакуирована из Дома правительства.
"Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты выборов, мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга", — пояснила Ермошина.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.