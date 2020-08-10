Экс-спецназовцы США приговорены к 20 годам тюрьмы в Венесуэле

Двое бывших военнослужащих спецназа США, захваченные в плен при неудачной попытке проникнуть в Венесуэлу с целью, якобы, похитить президента страны Николаса Мадуро, были приговорены к 20 годам тюремного заключения.

Главный прокурор Венесуэлы огласил приговоры, вынесенные 34-летнему Люку Денману и 41-летнему Айрану Берри за их участие в провалившейся операции.

По словам Тарека Уильяма Сааба, оба служащих частной военной фирмы США признались в участии в заговоре, торговле оружием и терроризме.

Напомним, Денман и Берр, оба бывшие американские военные офицеры, были захвачены в мае вместе с группой боевиков, которых они помогали обучать после попытки проникнуть в Венесуэлу на лодках с колумбийской территории.

Как сообщалось, они планировали похитить президента Мадуро, захватить контроль над аэропортом в Каракасе и переправить венесуэльского лидера в США.

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