Сенатор-демократ: Трамп сорвал нам прекрасный переворот в Венесуэле

Сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи выдвинул очередное обвинение против действующего президента страны. Даже американским журналистам оно показалось "самым странным на сегодняшний день".
Крис Мерфи, сенатор от штата Коннектикут, заявил, что "дерзкая личность Трампа испортила отлично подготовленный переворот в американском стиле в Венесуэле".
По словам Мерфи, если бы американцам удалось добиться своего, то лидер оппозиции Хуан Гуайдо занял бы президентский дворец в Каракасе после успешного свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Несмотря на все силы, которые США бросили за Гуайдо в прошлом году, запланированный переворот потерпел неудачу, и Мерфи винит Трампа "в этой потере".
"Трамп не мог говорить с Кубой (bc Obama), Путин обвел Трампа вокруг пальца, и все, о чем Трамп хотел поговорить с Китаем, — это торговая сделка. Поэтому мы не предпринимали никаких значительных усилий, чтобы сдвинуть их с места, и все трое твердо стояли за спиной Мадуро" (цитата из Twitter).
"Трамп уволил Болтона и переключил свое внимание с Венесуэлы на внутренние проблемы, а также на продолжающийся экономический конфликт с Китаем и случайные вспышки напряженности в отношениях с Ираном".
"Ну и что дальше?" -спрашивает Мерфи. — Продолжать признавать Гуайдо лидером нации, даже если он не контролирует армию, правительство и даже не занимает свой пост? Это полная катастрофа".
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