Сенатор-демократ: Трамп сорвал нам прекрасный переворот в Венесуэле

Сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи выдвинул очередное обвинение против действующего президента страны. Даже американским журналистам оно показалось "самым странным на сегодняшний день".

В чем суть обвинения

Крис Мерфи, сенатор от штата Коннектикут, заявил, что "дерзкая личность Трампа испортила отлично подготовленный переворот в американском стиле в Венесуэле".

По словам Мерфи, если бы американцам удалось добиться своего, то лидер оппозиции Хуан Гуайдо занял бы президентский дворец в Каракасе после успешного свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Несмотря на все силы, которые США бросили за Гуайдо в прошлом году, запланированный переворот потерпел неудачу, и Мерфи винит Трампа "в этой потере".

Мерфи составил "список претензий к Трампу"

Во вторник, когда сенатский комитет по международным отношениям проводил слушания по этому вопросу, Мерфи изложил свой список жалоб на президента Трампа:

Трампу не удалось убедить Россию, Кубу и Китай отказаться от Мадуро. Более того, Трамп — уверен Мерфи — отдает предпочтение торговым вопросам США, а не интервенционистским авантюрам за рубежом:

"Трамп не мог говорить с Кубой (bc Obama), Путин обвел Трампа вокруг пальца, и все, о чем Трамп хотел поговорить с Китаем, — это торговая сделка. Поэтому мы не предпринимали никаких значительных усилий, чтобы сдвинуть их с места, и все трое твердо стояли за спиной Мадуро" (цитата из Twitter).

Америка при Трампе потеряла свое "естественное право" контролировать, кто управляет Венесуэлой.

Неудача в смене режима в Венесуэле ознаменовала отход от его (Трампа) предвыборного обещания вывести США из внешних конфликтов и "войн смены режима" и поставить "Америку на первое место", вместо этого

"Трамп уволил Болтона и переключил свое внимание с Венесуэлы на внутренние проблемы, а также на продолжающийся экономический конфликт с Китаем и случайные вспышки напряженности в отношениях с Ираном".

Демократ в растерянности