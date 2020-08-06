Кандидат в президенты Белоруссии попросил страны не вводить санкции

В экономике Белоруссии сложилась сложная ситуация. Если против страны ввести санкции, это усугубит ситуацию.

Поэтому кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень попросил другие страны не вводить экономических ограничений.

"В нынешней ситуации мы смирились с тем, что есть. Я бы выступал против санкций, так как это скажется на обычных людях. Потому что не представляю, как действующий президент будет выруливать ту экономическую ситуацию, которая складывается в стране. Наверное, он планирует, что Россия опять поможет. Если не поможет, то последуют протесты на фоне неудовлетворенностью именно экономическим аспектом политики властей", — заявил Черечень в интервью.

Он также отметил, что Белоруссия не должна выходить из соглашения о союзном государстве с Россией. Это связано с тем, что республика имеет экономическую зависимость от РФ. А вот в перспективе выход из договора возможен, уверен кандидат на пост президента.

Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. А 4 августа стартовало предварительное голосование.

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