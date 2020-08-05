Соответствующий закон подписал президент Армении Армен Саркисян.
"Президент Армении подписал сегодня закон "Об аудиовизуальных медиа", — говорится в сообщении пресс-службы армянского лидера.
Известно, что закон запрещает трансляции иностранных телеканалов, включая российские, через общественный мультиплекс.
Решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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