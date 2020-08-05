Абхазия "приоткрыла" границу с Грузией

Граждане Абхазии, находящиеся в Грузии, смогут вернуться на родину. Для них организован гуманитарный коридор.

Власти Абхазии открыли границы с Грузией на пять дней.

"В период c 5 по 9 августа пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться с 09:00 до 19:00 по местному времени", — сообщает пресс-служба госбезопасности Абхазии.

По возвращении из Грузии гражданам Абхазии предстоит пройти санитарный контроль.

Напомним, с 1 августа Абхазия открыла границу с Россией. В стране прошло экстренное заседание координационного штаба, после чего было принято такое решение. Сразу по окончании заседания премьер-министр Александр Анкваб подписал соответствующее постановление, которое тут же вступило в силу.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российские туристы тут же начали скупать туры в Абхазию. Ожидается, что в августе в местных отелях и гостиницах не будет свободных мест, а ажиотаж продлится до середины осени.