Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит обращение к народу страны.

Он заявил, что Белоруссия всегда будет ближайшим союзником России.

"Наш ответ известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность. Россия всегда и будет нашим ближайшим союзником. Кто-бы ни был у власти у нас и в России. Даже несмотря на то, что братские отношения поменяла на партнерские. Напрасно", — утверждает белорусский лидер.