Во Франции произошла крупнейшая в XXI веке экономическая катастрофа

COVID-19 привёл к экономической катастрофе во Франции. Такого не было со времён Второй мировой войны. Пострадали практически все отрасли промышленности и бизнеса.

Так, во втором квартале ВВП страны упал на 13,8%.

Кроме того, на 11% снизилось потребление, инвестиции упали на 17,8%, а экспорт на 25,5%.

Большое количество мелких компаний терпят огромные убытки.

На восстановление экономики Франции понадобится около двух лет.

Ожидается, что к середине 2021 года безработица достигнет 11,5%.

Аналитики считают, что причина экономических проблем — продолжительный жёсткий карантин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что шведские компании сейчас находятся в более лучшей ситуации, чем компании из других стран. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав их отчеты за второй квартал текущего года, сообщает британская газета Financial Times.