Шведские компании показали рост прибыли благодаря отказу от карантина

Шведские компании сейчас находятся в более лучшей ситуации, чем компании из других стран. К такому выводу пришли аналитики, проанализировав их отчеты за второй квартал текущего года, сообщает британская газета Financial Times. Стоит отметить, что именно на второй квартал пришлось введение самых строгих карантинных мер.

"Я никогда не видел так много компаний с прибылями лучше ожидаемых. Это почти каждая компания",- сообщил аналитик шведского банка SEB Эсбьерн Лундеваль.

Так, убытки шведского производителя электроники Electrolux оказались меньше, чем ожидалось. Выручка промышленной Volvo Group упала на 39%, а чистая прибыль сократилась почти до нуля.

"То, что мы не закрывали жизнь нашего общества, что школы продолжали работать, не означает, что мы не понесли урон. Но это означает, что мы не были вынуждены резко прекратить деятельность. Это помогло компаниям. Мы быстро адаптировались к новой реальности, даже несмотря на то что мы до сих пор пока точно не знаем, как будет развиваться ситуация в будущем", — сообщил в интервью глава шведской промышленной компании SKF Альрик Даниэльсон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отказ Швеции от введения карантина ради экономики обернулся провалом.