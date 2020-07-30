В Киеве нашли замену Кучме в контактной группе по Донбассу

Делегацию Киева в контактной группе по Добнассу возглавит бывший президент Украины. Место Леонида Кучмы занял Леонид Кравчук.

Информацию подтвердил сам новоявленный переговорщик.

"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха, вот почему я и согласился", — заявил Кравчук журналистам.

Напомним, что Леонид Кучма отказался от роли главы киевской делегации на переговорах по Донбассу. Его место занял вице-премьер Алексей Резников, который позднее отказался от этой работы.

Накануне стало известно, что Леонид Кучма вышел из состава контактной группы и больше не будет заниматься вопросами Донбасса. Уточняется, что решение принято из-за возраста бывшего президента Украины, который в этом году отметит 82-летие.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Верховной Раде уверены, что Донбасс вернется в состав Украины. Правда, случится это не в ближайшее время. Такое мнение высказал спикер Рады Дмитрий Разумков.