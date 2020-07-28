Леонид Кучма больше не будет заниматься проблемой Донбасса

Состав участников контактной группы по Донбассу со стороны Украины уменьшился. Из нее вышел Леонид Кучма.

Бывший президент Украины больше не будет заниматься вопросами Донбасса.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил важность работы Кучмы в качестве главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Леонид Кучма пообещал, что готов в любой момент поделиться опытом и дать консультации.

Напомним, что Леонид Кучма возглавлял контактную группу до середины мая 2020 года. 20 мая стало известно, что он передал свои полномочия новому члену группы — вице-премьеру Алексею Резникову.

Ранее "Правда.Ру" писала, что недавно состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Темой беседы стала ситуация на востоке Украины. Оба лидера сошлись во мнении, что необходимо повысить эффективность переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. С 27 июля в Донбассе начался режим перемирия. Бессрочное прекращение огня согласовано обеими сторонами.