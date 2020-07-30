В Киеве уверены: Донбасс вернется в состав Украины

Неизвестно когда, но Донбасс вернется в состав Украины. Правда, сейчас это невозможно.

Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Украины.

"Уверен в этом. Не буду заниматься шапкозакидательством и говорить, что мы это сделаем через неделю или через месяц. Это невозможно. Но это наша территория, там наши люди, и мы должны делать все, чтобы рано или поздно Украина смогла мирно существовать в тех же границах, что и до 2014 года. Многое зависит не только от нас, но и от иностранных партнеров", — заявил Дмитрий Разумков.

Ранее стало известно, что из контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вышел бывший президент Украины Леонид Кучма. Источнии пояснили, что такое решение было принято в связи с почтенным возрастом политика. Владимир Зеленский принял его отставку и поблагодарил за работу. Кучма в свою очередь отметил, что готов делиться опытом и оказывать консультации. Весной он передал свои полномочия руководителя контактной группы недавно в нее вступившему вице-премьеру Алексею Резникову.