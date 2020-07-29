Греческие пенсионеры получат недополученные пенсии

Десять лет пенсионеры Греции получают урезанные выплаты. Пенсии им снизили по требованию кредиторов.

Сейчас власти страны намерены восполнить суммы, которые недополучили граждане. Это произошло после того, как суды выиграли почти 250 тысяч пенсионеров.

Речь идет о двух миллионах получателей. В общей сложности им выплатят 1,4 миллиарда евро.

"Правительство, полностью уважая решения правосудия, сегодня представило в парламент поправку, которая положила конец беспокойству примерно 2 миллионов пенсионеров по вопросу выплат ретроактивных пенсий. Это решение касается всех пенсионеров, которые пострадали от сокращений, поскольку сегодняшнее регулирование является горизонтальным. Конкретно, оно касается не только тех, кто обращался в суд, а это около 250 тысяч пенсионеров, но и тех, кто не обращался в суд", — сообщили в правительстве Греции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вторая волна коронавируса в Греции маловероятна. Такого мнения придерживается греческий врач Фёдор Игнатиадис. По его словам, в Румынии и Сербии уже началась вторая волна, но это не значит, что она накроет абсолютно все страны.