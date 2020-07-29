Эксперт: вторая волна коронавируса в Греции маловероятна

Вторая волна коронавируса, вероятнее всего, минет Грецию. Даже не смотря на то, что с началом туристического сезона прирост инфицированных в стране начал расти.

Если раньше ежедневно количество больных коронавирусом увеличивалось на 10 человек в день, то сейчас статистика выросла в 2-3 раза.

"Не надо ждать вторую волну по всему белому свету. В каждой стране будет своя эпидемиологическая ситуация. Соответственно, мы не можем сказать, где будет вторая волна. В Румынии, в Сербии — это вторая волна. В Греции открылся туристический сезон, и я бы сказал, что открытие прошло очень успешно. Если в первые дни были 10-20 случаев выявления коронавируса у туристов, то сейчас их меньше — три-пять-семь случаев в день. Это очень низкий показатель, учитывая, что ежедневно в Грецию въезжает уже более ста тысяч туристов. Соответственно, в последние дни стабилизировались новые случаи на уровне 20-30 в день. Это немного, учитывая данные в других странах", — пояснил греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens.

С начала эпидемии в Греции зарегистрировано 4279 человек. От инфекции скончались 203 пациента. В стране введен масочный режим в закрытых помещениях.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по итогам саммита Евросоюза Греция получит 32 миллиарда долларов. Эти деньги будут направлены на восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса.