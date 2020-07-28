Грызлов: авторитет Кучмы сдерживал "партию войны" в Киеве

Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу из-за возраста. В этом году политик отметит свое 82-летие.

Информацию сообщили в офисе президента Украины.

"Ему физически было тяжело справляться", — пояснил источник газеты "Новое время".

Напомним, что отставку бывшего президента Украины Леонида Кучмы Владимир Зеленский принял сегодня.

По словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, авторитет Кучмы сдерживал порывы тех, кто является сторонником силового захвата Донбасса и возврата его в состав Украины.