Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу из-за возраста. В этом году политик отметит свое 82-летие.
Информацию сообщили в офисе президента Украины.
"Ему физически было тяжело справляться", — пояснил источник газеты "Новое время".
Напомним, что отставку бывшего президента Украины Леонида Кучмы Владимир Зеленский принял сегодня.
По словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, авторитет Кучмы сдерживал порывы тех, кто является сторонником силового захвата Донбасса и возврата его в состав Украины.
"Политический опыт и личный авторитет Леонида Кучмы были одними из тех факторов, которые сдерживали активность киевской "партии войны" и в ряде случаев помогли избежать эскалации обстановки в Донбассе. Когда после смены власти на Украине Леонид Кучма вернулся в состав контактной группы, это было позитивно воспринято представителями Донецка и Луганска. Леонид Данилович, в отличие от некоторых других украинских политиков, хорошо понимал всю опасность киевских военных авантюр и не был сторонником срыва переговоров ", — заявил Грызлов.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.