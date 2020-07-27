В Каталонии могут усилить ограничительные меры

В Каталонии продолжает расти количество коронавирусных больных. Это вызывает у местных властей "большую озабоченность".

И они готовы усилить ограничения.

"Сейчас переломные дни, чтобы выяснить, сможем ли мы путем солидарности и коллективных усилий исправить ситуацию. Ситуация критическая, и, если мы не сможем ее остановить, должны будем отступить", — пояснил глава женералитета Ким Торра.

По его словам, нынешняя ситуация в автономном сообществе Испании сравнима с той, что была в начале марта. Исправить ситуацию может только строгое соблюдение требований санитарных врачей. В частности, местным жителям не рекомендуют выходить из дома без крайней необходимости, собираться группами более десяти человек. В ряде регионов Испании закрыты все ночные заведения.

Стоит отметить, что за последнюю неделю в Каталонии зарегистрировано 4,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За две недели их 8,5 тысячи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Испании число инфицированных выросло на 400%. Это произошло после отмены ограничительных мер.